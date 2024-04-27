استحواذ محتمل لرونغشنغ على حصة 50% في ساسرف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبحث أرامكو السعودية إمكانية إنشاء مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل «ساسرف» مع الشريك الصيني، شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة «رونغشنغ»، واستثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكلٍّ من المملكة والصين، وذلك بالشراكة مع «رونغشنغ».

ووقعت أرامكو السعودية، اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة «رونغشنغ «، تنص على استحواذ محتمل لـ «رونغشنغ» على حصة بنسبة 50% في «ساسرف».

وتضع هذه الاتفاقية حجر الأساس لتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في «ساسرف»، إضافة إلى استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة بنسبة 50% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التابعة لشركة «رونغشنغ»، والمشاركة في مشروع توسعتها.

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، أن هذه المناقشات تسلط الضوء على طموح أرامكو لتطوير استراتيجيتها الخاصة بتحويل السوائل إلى كيميائيات مع الشريك الاستراتيجي «رونغشنغ»، في كل من المملكة العربية السعودية والصين، بهدف تعزيز توسع أرامكو في منطقة جغرافية رئيسة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة العربية السعودية.