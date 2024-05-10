السعودية | المسافر تتعاون مع شركة “البحر الأحمر الدولية” لإرساء مفهوم جديد للسياحة الفاخرة في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المسافر تتعاون مع شركة “البحر الأحمر الدولية” لإرساء مفهوم جديد للسياحة الفاخرة في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أبرمت المسافر، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية (التابعة لمجموعة سيرا)؛ شراكة مع شركة “البحر الأحمر الدولية” – المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – بهدف الترويج للمشروعات السياحية الفاخرة والعروض المخصصة التي توفرها شركة “البحر الأحمر الدولية” عبر مجموعة شركات المسافر التي تلبي احتياجات المسافرين الدوليين والمحليين.

وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاستدامة والسياحة الفاخرة في المملكة العربية السعودية، تهدف هذه الشراكة إلى توفير مجموعة من الخدمات التدريبية والاستشارية المخصصة لتعزيز جاذبية وجهات “البحر الأحمر الدولية” رفيعة المستوى لنخبة المسافرين المحليين والدوليين. وبالاستفادة من خبرتها الممتدة لعقود في قطاع السياحة ومعرفتها الواسعة بتوجهات السفر الإقليمية والعالمية وتفضيلات المسافرين، ستسعى “المسافر” بشكل حثيث للترويج لوجهات “البحر الأحمر الدولية” من خلال قنوات متنوعة بغية تعزيز مكانة الفنادق عالمية المستوى والمنظومات البيئية المتنوعة وعجائب الطبيعة المتوفرة في وجهة “البحر الأحمر” و”أمالا” ومنتجع “ثول” الخاص.

وسيستضيف الطرفان العديد من ورش العمل المتعمقة وخدمات التدريب المتخصصة لتمكين المسافر من تطوير تجارب سفر مخصصة وشاملة لـ “البحر الأحمر الدولية” تدعم جاذبية وجهاتها الفاخرة بالنسبة للمسافرين الدوليين والمحليين. كما ستكون ورش العمل المستهدفة جزءاً من المبادرات الاستراتيجية في إطار الشراكة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز جاذبية الوجهة الفاخرة في السوق المحلية وتزويد وكلاء مبيعات المسافر بالمعرفة والمهارات اللازمة لتسليط الضوء على وجهات “البحر الأحمر الدولية” كتجربة فاخرة لا مثيل لها.

علاوة على ذلك، سيتعاون الطرفان لتنفيذ حملات تسويقية وترويجية من شأنها تعزيز الوعي بين المسافرين، وتسليط الضوء على العروض الفريدة للوجهة وترسيخ مكانتها كمنطقة سياحية فاخرة يجب زيارتها، بغية تعزيز الطلب في نهاية المطاف. كما ستقوم “المسافر” بتنظيم تجارب مخصصة وتعزيز ثراء الوجهة وتنوعها عبر قنوات مختلفة تابعة للشركة، بما في ذلك منصة سفر الأفراد، وشركة سفر الشركات، واكتشف السعودية، وشركة إدارة الوجهات.

وبهذه المناسبة قال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: “إن تعاوننا مع “البحر الأحمر الدولية” يعكس مساعينا المشتركة لإعادة تعريف مفهوم السفر الفاخر وبناء مستقبل السياحة الفاخرة في المملكة العربية السعودية. وإنه لشرف كبير أن نساهم في الارتقاء بمكانة وجهات “البحر الأحمر الدولية” الفريدة لتكون مفضلة للعملاء المميزين. ونحن متحمسون للاستفادة من نطاقنا الجغرافي الواسع وخبرتنا الطويلة من أجل ترسيخ حضور وجهة “البحر الأحمر” و”أمالا” و”ثول” باعتبارها ملاذا أمثل يرسي معايير جديدة لتجارب السياحة المخصصة”.

بدوره، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية”: “نفخر اليوم بتشغيل 3 منتجعات عالمية فاخرة في وجهة “البحر الأحمر”. وسنقوم خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 القادمة بافتتاح 13 فندقًا جديداً بالإضافة إلى 8 في “آمالا” ومنتجع “ثول” الخاص الواقع على جزيرة ساحرة. وعلى نطاق أوسع، تم تعزيز محفظتنا الموسعة لإطلاق العنان للإمكانات السياحية لساحل البحر الأحمر لجميع شرائح السفر، مع مجموعة متنوعة من التجارب والعروض والخاصة. ومن خلال دعم “المسافر”، سنساعد المسافرين على اكتشاف مدى روعة هذا الجزء من العالم، بدءاً من الساحل والشعب المرجانية الخلابة، وصولًا إلى الكثبان الرملية والوديان المذهلة”.

ومع 79 فندقًا بالمجمل، من المتوقع أن تساهم وجهة “البحر الأحمر” و”أمالا” بتعزيز اقتصاد المملكة بحوالي 33 مليار ريال (8.79 مليار دولار) سنويًا بمجرد اكتمالهما. ويمتد المشروعان معًا على مساحة أكثر من 32000 كيلومتر مربع. وهناك 3 منتجعات في وجهة “البحر الأحمر” متاحة للحجز الآن، إلى جانب المرحلة الأولى من “مطار البحر الأحمر الدولي”، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل في عام 2030. تجدر الإشارة إلي أن الوجهة مستقلة تماماً عن شبكة الكهرباء الوطنية، وتعمل فقط بالطاقة النظيفة بوجود حوالي 760 ألف لوح شمسي حاليًا.

وباعتبارها تتمتع بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة والنظم البيئية المذهلة، تتيح “أمالا” للزوار رحلات شخصية تجديدية لدعم الصحة والاستشفاء، وتهدف لافتتاح 8 منتجعات ضمن المرحلة الأولى في عام 2025. كما سيتم افتتاح منتجع “ثول” الخاص خلال هذا العام، وهو الوجهة الثالثة التي تقوم “البحر الأحمر الدولية” بتطويرها، والأولى التي تمتلكها وتشغلها الشركة.