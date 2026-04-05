السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد معرض «بيلدكس مكة 2026 » المتخصص في البناء والعقار والفندقة، في يومه الثاني إقامة عدد من الجلسات وورش العمل، بمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني، وذلك في مقر غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وناقشت ورش العمل التسويق العقاري الرقمي وأهميته، ومميزات التسويق العقاري داخل المملكة، وأعمدة التسويق العقاري الناجح، والمنصات التي يجب التركيز عليها في ذلك، وأدوات الذكاء الصناعي في التسويق وإنتاج للمحتوى المحلي، كذلك أسرار المشاريع المتعثرة، وفهم أسباب التعثر، وتقديم حلول علمية واقعية، وتحسين جودة التسليم. واستعرضت الورش اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة وأبرز التعديلات التي تمت عليها، والبناء النظامي وسريان اللائحة، والحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي، وعناصر الحسم للوعاء الزكوي، إضافة إلى الأنظمة والاشتراطات القانونية في المشاريع الحديثة.

يذكر أن المعرض يستمر حتى 4 أبريل 2026، بمشاركة عدد من الشركات والجهات المتخصصة في مجالات التطوير العقاري والصناعات المرتبطة به، ويُعد المعرض منصة متخصصة تجمع المستثمرين والمطورين العقاريين والمهندسين والشركات العاملة في مجالات البناء والتشييد والصناعة، ويجمع القطاعات المرتبطة بالضيافة والتطوير العمراني، ويتيح استعراض أحدث الابتكارات والمنتجات في مواد البناء والتقنيات الهندسية والحلول الذكية في إدارة المشاريع.