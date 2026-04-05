السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المعرض المتخصص في البناء والعقار والفندقة «بيلدكس مكة 2026» فعالياته عبر إقامة عدد من اللقاءات وورش العمل المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني، وذلك في مقر غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وناقشت ورش العمل أهمية الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لنجاح المؤسسات واستدامة أعمالها، والتركيز على ثقافات ومهارات وهوايات فرق العمل، وأهمية الاستثمار في الثقافة المؤسسية قبل المهارة المهنية، إلى جانب إبراز العوامل التي تسهم في تحويل فرق العمل من منفذي أوامر إلى شركاء في تحقيق النجاح المؤسسي، بما يعزز من مكانة الكادر البشري بوصفه أصلا استراتيجيا من أصول المنظمة المستدامة، كما تطرقت الورش إلى أهمية التدريب والتطوير المستمر، وتمكين الموظفين وتفويض الصلاحيات، إضافة إلى دور أنظمة المكافآت المادية والمعنوية في تعزيز ولاء الكوادر البشرية وتحفيزها على الإبداع والإنتاجية. وتناولت دور التقنيات الحديثة في دعم بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تسليط الضوء على مفاهيم السلامة والصحة المهنية بوصفها عنصرا أساسيا في تعزيز الإنتاجية، وحماية الموارد البشرية، والحد من التكاليف التشغيلية الناتجة عن الحوادث والإصابات المهنية.