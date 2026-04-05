ملتقى الأوقاف يوصي في ختام أعماله بمبادرات نوعية لتعزيز الاستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم ملتقى الأوقاف بالمدينة المنورة، الذي أقيم تحت عنوان «الواقفون الجدد والمصارف المبتكرة»، أعماله، وذلك بتنظيم جمعية أحد لخدمات الأوقاف، بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وشهد الملتقى حضور 520 مشاركا، وتضمن استعراض 17 ورقة علمية متخصصة، إلى جانب تنفيذ 8 ورش عمل، وتقديم 85 جلسة إرشادية فردية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة الوقفية بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأبرز الملتقى 29 مبادرة وقفية نوعية عبر الأجنحة والجلسات، إلى جانب توقيع 40 اتفاقية استراتيجية، شاركت فيها 65 جهة، بما في ذلك الشراكات متعددة الأطراف، بهدف تمكين القطاع الوقفي وفتح آفاق أوسع للتكامل والتعاون المؤسسي.

وتضمن برنامج اليوم الختامي عددا من الجلسات الحوارية، ناقش خلالها المشاركون واقع الأوقاف وآفاق تطويرها، واستعرضوا نماذج وتجارب مبتكرة تسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية وتعزيز الاستدامة.

وأكد الملتقى أهمية دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القطاع الوقفي وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، عبر توثيق الأوقاف وتسجيلها، ورفع الوعي بأهميتها، وتحفيز الواقفين الجدد، إلى جانب تطوير المصارف الوقفية بما يواكب الاحتياجات المتجددة.

وتناول الملتقى 4 محاور رئيسة شملت: توثيق وتسجيل الأوقاف واستدامتها، والواقفين الجدد وآليات استقطابهم، والابتكار في المصارف الوقفية، والتكامل المؤسسي والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى عقد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ولقاءات استشارية.

وأوصى الملتقى بعدد من المبادرات، من أبرزها: تطوير آليات توثيق الأوقاف باستخدام التقنيات الحديثة مثل الإحداثيات الجغرافية والتصوير الجوي، وتعزيز الربط الالكتروني بين الجهات ذات العلاقة، ونشر الوعي بمفهوم الاستدامة الوقفية، وإجراء مراجعات دورية لصيغ الأوقاف بما يلبي احتياجات المجتمع.

ودعا إلى إجراء دراسات متخصصة لرصد خصائص الواقفين الجدد، وتصميم برامج مبتكرة لاستقطابهم، وتبني منهجيات حديثة في تصميم المصارف الوقفية قائمة على الابتكار، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور المؤسسات البحثية في هذا المجال.

ودعا الملتقى إلى إعداد دليل معياري لحوكمة الشراكات، وتأسيس مراكز فكر متخصصة في الأوقاف بالشراكة مع الجامعات والقطاع غير الربحي، بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي وتعظيم الأثر التنموي للقطاع الوقفي في المملكة.

وأعرب عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما توليه من دعم ورعاية للأوقاف والعمل الخيري، ولأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته ودعمه المستمر لمبادرات المنطقة. وثمّن جهود الهيئة العامة للأوقاف وشركائها، مشيدا بدور الغرفة التجارية بالمدينة المنورة في دعم وإنجاح أعماله.