شكرا لقرائتكم خبر دارة الملك عبدالعزيز تتيح حجز «الأطلس التاريخي للسيرة النبوية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت دارة الملك عبدالعزيز إتاحة حجز «الأطلس التاريخي للسيرة النبوية»، وذلك ضمن جهودها في توفير المحتوى التاريخي الموثق بأساليب حديثة تخدم الباحثين والمهتمين بالسيرة النبوية.

وأوضحت الدارة أن إتاحة الحجز تأتي امتدادا لمشروعاتها العلمية الرامية إلى نشر المعرفة التاريخية وتعزيز حضورها، من خلال تقديم محتوى يجمع بين الدقة العلمية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة وربطها بسياقها الجغرافي والتاريخي.

وبينت أن الأطلس التاريخي للسيرة النبوية يعد من الإصدارات النوعية التي توثق مواقع أحداث السيرة النبوية، وتحولها إلى خرائط ومسارات جغرافية دقيقة، تسهم في إثراء تجربة القارئ وتعزيز فهمه للأحداث في سياقها المكاني.

ودعت الدارة الراغبين في اقتناء الإصدار إلى حجز نسختهم عبر الرابط موقعها الالكتروني المخصص لذلك، ضمن توجهها لإتاحة محتواها المعرفي لشريحة أوسع من المستفيدين.

وأطلقت دارة الملك عبدالعزيز، بصفتها «شريك الذاكرة التاريخية» لمنتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة، «الأطلس التاريخي للسيرة النبوية»، ضمن مشاركتها في أعمال المنتدى المقام في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز تركي بن محمد الشويعر، أن مشروع «الأطلس» يعد من المبادرات العلمية التي تسهم في خدمة السيرة النبوية وتعزيز حضورها المعرفي، وهو أحد الإنجازات العلمية التي قامت بها الدارة، ويهدف إلى توثيق مواقع أحداث السيرة النبوية وتحويلها إلى خرائط ومسارات جغرافية دقيقة تربط بين الروايات التاريخية والمكان الذي شهدها.

وأشار الشويعر إلى أن إطلاق «الأطلس» في حفل المنتدى الرئيسي وتكريم الدارة في هذا المحفل يعكسان الاهتمام المتنامي بتعزيز البعد المعرفي في تجربة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكد أن الدارة تعمل وفق رؤية استراتيجية تسعى إلى تحويل المعرفة التاريخية إلى محتوى ميسر ومتجدد، يوظف التقنيات الحديثة ويخدم مختلف فئات المستفيدين، ويسهم في ربطهم بسياق السيرة النبوية ومواقعها، وفق توجيهات ودعم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، الذي يولي عناية خاصة بمشروعات التوثيق التاريخي وإتاحتها، وتعزيز حضورها في الوعي العام بأساليب حديثة تواكب التحولات الرقمية وتخدم الباحثين والمهتمين.