السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجمع المعرض التخصصي الخامس للعقار والبناء والصناعة والفندقة «بيلدكس مكة 2026» نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين والمهندسين والمتخصصين في قطاعات البناء والتشييد والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب المهتمين بقطاع الضيافة والتطوير العمراني، في فعالية تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجالات البناء والتطوير الحضري.

ويعرض المعرض مجموعة من الابتكارات والمنتجات الحديثة في مواد البناء والتقنيات الهندسية وأنظمة البناء المتقدمة، إلى جانب الحلول التقنية المستخدمة في إدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية، بما يعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التشييد والتطوير العقاري في المملكة.

ويشهد المعرض إقبالا من الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري والهندسي، للتعرف على أحدث الممارسات في التخطيط العمراني والتطوير الحضري، إلى جانب استعراض التجارب والخبرات التي تسهم في تطوير بيئات عمرانية متكاملة تلبي متطلبات النمو الحضري المتسارع.

ويأتي تنظيم المعرض في ظل ما يشهده قطاع التطوير العقاري في المملكة من نمو متسارع، بوصفه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، وإحدى الركائز الاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز جاذبية المدن السعودية للاستثمار والسكن والعمل، إضافة إلى تحسين جودة الحياة عبر تطوير بيئات حضرية متكاملة ومستدامة. ويتيح المعرض فرصا للتواصل وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات البناء والهندسة والتطوير العقاري، والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في تقنيات البناء والتشييد وإدارة المشاريع، بما يسهم في دعم تطوير القطاع العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار فيه.