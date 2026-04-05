غرفة المدينة تكشف عن مستقبل زاهر لقطاع الضيافة والإيواء السياحي في المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت غرفة المدينة المنورة خلال مشاركتها في منتدى العمرة والزيارة النمو الذي يشهده قطاع الضيافة والإيواء السياحي في المنطقة في ظل الزيادة السنوية في أعداد الزائرين والسياح القادمين للمدينة المنورة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن رجب في اليوم الختامي للمنتدى، الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الضيافة بالمدينة المنورة، وسط تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق نتائج أكبر في قطاع الإيواء السياحي والضيافة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار رجب خلال الجلسة إلى أن الحاجة إلى 79 ألف غرفة فندقية إضافية في المدينة المنورة بحلول 2030، يواكبها تشييد مشروعات رائدة لدعم القطاع الفندقي والسكني في المدينة المنورة، وأبرزها مشروع «رؤى المدينة» الذي يقام على مساحة 1.5 مليون م2 في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي، ويعد المشروع نموذجا رائدا لتطوير المدن الذكية الداعمة لقطاع الضيافة، وأنسنة المدن، إلى جانب مشاريع التخطيط العمراني للمدن الذكية التي تعد من أبرز المحفزات الاستثمارية لقطاع الضيافة.