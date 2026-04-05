انطلاق معسكر «معلم» لتطوير تصاميم عمرانية مستلهمة من معالم المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت غرفة المدينة المنورة إطلاق معسكر «معلم» بوصفه مبادرة ابتكارية تطبيقية تعنى بتطوير تصاميم عمرانية جديدة مستلهمة من معالم المدينة المنورة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2026م، بمقر الغرفة.

ويستهدف المعسكر المهندسين والمهندسات المعماريين والمعماريات، والمصممين والمصممات الداخليين، إلى جانب التقنيين والتقنيات، ومصممي ومصممات الجرافيك، بهدف ابتكار حلول عمرانية مستوحاة من معالم المدينة، وتعزيز العمارة السعودية، وتمكين الكفاءات الوطنية في بيئة ابتكارية محفزة.

وأوضحت الغرفة أن المعسكر يسعى إلى إنتاج ما بين 12 إلى 15 نموذجا قابلا للاحتضان أو الاستثمار، بما يسهم في دعم تطوير المشهد الحضري وتعزيز الهوية العمرانية للمنطقة، داعية الراغبين في التسجيل ومعرفة مزيد من التفاصيل إلى زيارة حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.