«الابتكار من أجل الاستدامة».. لقاء يستعرض مفاهيم الإبداع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لقاء علميا بعنوان «الابتكار من أجل الاستدامة» ضمن فعاليات مهرجان «الثقافات والشعوب» في نسخته اـ14، بمشاركة عميد كلية الهندسة الدكتور عصام محمود ربيع. وتناول اللقاء مفهوم الإبداع باعتباره القدرة على إنتاج أفكار جديدة، والابتكار بتحويلها إلى تطبيقات عملية، فيما ترتبط الاستدامة بضمان استمرارية هذه الحلول وتحقيق التوازن بين الأبعاد التنموية، كما شدد على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في دعم الموهوبين وتنمية مهاراتهم الإبداعية. واستعرض الدكتور عصام جهود المملكة في نشر ثقافة الابتكار عبر برامج ومبادرات وطنية، وربط بين الابتكار والاستدامة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز كفاءة الموارد وتنويع الاقتصاد ورفع جودة الحياة، وتناول دور الجامعة الإسلامية في دعم الإبداع عبر شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي. وأكد أن الابتكار والاستدامة يشملان الأبعاد الهندسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، في نموذج تجسده المدينة المنورة بصفته بيئة حاضنة للتنمية والمعرفة، ويأتي اللقاء ضمن الفعاليات العلمية التي تعزز ربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات التنمية.

