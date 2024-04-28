الدولار يتراجع في البنوك في ختام تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بحسب موقع "مصراوي ".
وفيما يلي سعر الدولار في البنوك:
بنك الأهلي المصري: 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.