شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الاثنين 29-4-2024 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-4-2024، بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.09 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.17 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.12 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.09 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.12 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.17 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.17 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

12.08 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.