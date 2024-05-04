الاقتصاد

وصل إلى 60 جنيهًا.. شعبة الخضار والفاكهة تكشف سبب ارتفاع أسعار الثوم

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الشارقة - اميمة ياسر - أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن سبب ارتفاع سعر الثوم يعود لطبيعة تخزينه القابلة للاستمرار لمدة عام كامل، وهي عادة استهلاكية لدى الشعب المصري.

وأشار نجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر" إلى أن سعر الثوم البلدي بلغ 45 جنيهًا للكيلو، أما سعر البيع بالتجزئة فقد وصل إلى 60 جنيهًا.

كما نوه إلى توفر بديل محلي للثوم المصري أثناء الفترات التي تشهد فجوة إنتاجية محلية، وهو الثوم الصيني الذي يشهد بدوره ارتفاعًا نسبيًا في السعر.

وأكد نجيب على قرب انتهاء موسم الثوم الحالي، وتوقعات ببدء دخول كميات مخزنة منه من قبل المزارعين إلى الأسواق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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