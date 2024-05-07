الغرف التجارية والشركات الإيطالية تعتزم فتح مقار بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية ماركو أوسناتو أن الغرف التجارية والشركات الإيطالية ستعمل على فتح مقار لها بالمملكة، تقدم من خلاها خبراتها وخدماتها للعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات ويشمل ذلك الموضة والأزياء.

جاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني وتجاري إيطالي مع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد، تناول التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

واستعرض لقاء الأعمال السعودي الإيطالي الفرص الاستثمارية بالمملكة وجهودها لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، فضلا عن سبل تعزيز حضور الشركات السعودية بالسوق الإيطالية.

وأشار الحويزي إلى العلاقات السعودية الإيطالية التي تعد مثالا يحتذى به في التعاون الدولي، مفيدا أن ثمة مجالات كبيرة للتكامل بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة.

من جهته بين رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي أن إيطاليا لديها التزام نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة، وأن المجلس مستمر في جهوده لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، مستعرضا الإصلاحات والفرص الاستثمارية.

واستمع الوفد الإيطالي لعروض حول برنامج جودة الحياة وصنع في السعودية، بالإضافة لمزايا نظام الإقامة المميزة للأفراد والمستثمرين الأجانب.