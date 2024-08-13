شكرا لقرائتكم خبر عن بين ارتفاع وانخفاض.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 53ر140 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 01ر39357 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 23ر0 نقطة، أو أقل من 1ر0%، ليصل إلى 39ر5344 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 31ر35 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 61ر16780 نقطة.