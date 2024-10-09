شكرا لقرائتكم خبر عن 31 أكتوبر.. عمومية «كيمانول» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من المقرر عقد الجمعية العامة العادية في الساعة السابعة مساء يوم الخميس 31/10/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
جدول أعمال الجمعية
يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 12-11-2024م ومدتها أربع سنوات ميلادية، وتنتهي بتاريخ 11-11-2028م.
ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
