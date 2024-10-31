الارشيف / الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 293.5 ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 293.5 ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 293.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، بنسبة طفيفة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، في السعودية، 335.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، في السعودية، 307.50 ريال.

سهر جرام الذهب عيار 21 اليوم

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، في السعودية، إلى 293.50 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، في السعودية، 251.50 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية، 195.75 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس، في السعودية، إلى 167.75 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 10430.75 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية، 2347.50 ريال.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا