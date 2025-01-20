شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض خطة تسويق أحد مشروعات المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، مع مسئولي شركة فاوندرز للتسويق العقاري، لاستعراض الخطة التسويقية التي ستنفذها الشركة لتسويق أحد مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها في تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات شرائح الدخل المتعددة للمجتمع المصري.

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء التفاصيل الخاصة بالحملة التسويقية والتي تتضمن إعلانات دعائية بمختلف وسائل الإعلام وإعلانات الطرق، كما استعرض مقترحا لعدد من المشروعات الاستثمارية، حيث أكد الوزير أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة ويتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الآليات التي تم تحديدها لتناسب كافة شرائح المستثمرين والمطورين العقاريين.