تكنولوجيا: أبل تكشف عن نماذج أولية لم تُعرض من قبل على يد تيم كوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحتفل أبل هذا العام بمرور 50 عامًا على تأسيسها في 1 أبريل 1976، لتصبح واحدة من أكبر الشركات في تاريخ البشرية. شهدت التكنولوجيا تطورًا هائلًا منذ إطلاق Apple I وحتى MacBook Neo، المتوفر حاليًا بسعر 599 دولار على أمازون.

عرض تيم كوك، الرئيس التنفيذي الحالي لأبل، أبرز المحطات في مسيرة الشركة في فيديو لصحيفة وول ستريت جورنال، بدءًا من أول iPod ومرورًا بنجاح هاتف آيفون وساعة Apple Watch.

يكتسب الفيديو أهمية خاصة لأنه يكشف عن بعض النماذج الأولية غير المعروضة مسبقًا، والتي توضح مراحل تطوير المنتجات. تشمل هذه النماذج ساعة Apple Watch التي تشبه التصميم النهائي، لكنها كانت تحتاج للاتصال بـ iPhone عبر موصل 30-pin، نظرًا لأن المكونات الإلكترونية لم تُكتمل بعد.

بعد الدقيقة 5:22، يظهر نموذج أولي لـ iPod يحتوي بالفعل على عجلة التحكم Click Wheel، لكن الهيكل الخارجي لم يكتمل بعد.

ويقدم تيم كوك لمحة عن أهم اللحظات في مسيرته الطويلة مع أبل، منذ انضمامه للشركة في 1998 كنائب أول للرئيس لعمليات العالم، بعد خبرة سابقة في IBM وCompaq.

من الثورة التي سمحت بحمل 1000 أغنية في جيبك إلى النجاح الضخم غير المتوقع للآيفون، يستحق هذا اللقاء القصير المشاهدة للعديد من الأسباب.

كما نظمت أبل سلسلة فعاليات للموظفين، اختُتمت بحفل موسيقي لبول مكارتني في مقر الشركة بكوبرتينو.

المصدر