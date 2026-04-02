الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم

أعلنت الأمم المتحدة افتتاح مقرها (دار الأمم المتحدة) بالعاصمة الخرطوم ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمهيدًا لاستئناف عملياتها من الخرطوم عقب عودة الحياة الى طبيعتها .

وحضر الافتتاح اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محي الدين سالم، وعدد من المسؤولين بمنظمة الأمم المتحدة وحكومة ولاية الخرطوم.

واشاد وزير الخارجية بالخطوة مبينا انها تمثل يوم تاريخي ويوم لا يتكرر كثيرًا، وقال “بهذا الاحتفال، نبعث رسالة لشركائنا في الأمم المتحدة بأننا نعمل معهم جنبًا إلى جنب لاستقرار السودان”.

واكد سالم ان دارفور وكردفان ستعودان من الاختطاف على يد مليشيا الدعم السريع الإرهابية، وقال “نحن دعاة سلام، ونحن أعضاء في الأمم المتحدة ونضع أيدينا في أيدي وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لتنفيذ مبادرة حكومة الأمل للسلام لنصل إلى السلام المستدام”.

ودعا الوزير الشباب إلى الانتظام وأخذ زمام المبادرة الوطنية وعدم انتظار الأحزاب والتجمعات السياسية عقب الحرب المدمرة.

وقال ان الحكومة تدعو الى السلام، مرحبا بكل المبادرات الدولية الداعية الى السلام، وقال نرسل عبر الامم المتحدة بان لا مكان للمليشيا بيننا، كما نرفض الإملاءات الخارجية.

وطالب وزير الخارجية الاتحاد الأفريقي بمراجعة القرار الجائر المتمثل في استمرار تعليق عضوية السودان ودعاه لتصحيح الخطا، مطالبا بمزيد من الخطوات الإيجابية من منظمة الايقاد لدعم الاستقرار في السودان.

وأشاد بجهود منظمات الأمم المتحدة في البلاد خاصة جهود منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون، التي تتفانى في عملها، واثنى على حضور سفير زمبابوي للافتتاح مبينا انه السفير الأفريقي الوحيد الذي لم يغادر البلاد طوال فترة الحرب.

سونا