شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية

قالت شبكة أطباء السودان، إن قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بحي الناظر بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وقامت بالاعتداء على الكوادر الطبية بالضرب، وتحطيم الأجهزة والمعدات الطبية بشكل كامل.

وأضافت الشبكة في بيان: “وقعت هذه الحادثة في ظل غياب تام لأي تدخل من الجهات المسؤولة في الولاية، مما فاقم من خطورة الوضع وأدى إلى تعطيل الخدمات الطبية المقدمة للمدنيين”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

