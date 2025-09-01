شكرا لقرائتكم خبر فيديكس تتخذ خطوات توسعية استراتيجية في المملكة العربية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اليوم شركة فيديكس، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن اكتمال انتقالها إلى تقديم الخدمات بشكل مباشر في المملكة العربية السعودية. حيث يأتي هذا الإنجاز في ظل النمو الاقتصادي المتسارع والقوي الذي تشهده المملكة ، حيث يشمل تسيير أولى رحلات شركة فيديكس المباشرة إلى المملكة العربية السعودية، وتطوير مركزها المحوري الإقليمي الجديد للشحن والتوزيع في مطار الملك سلمان الدولي، بالإضافة الى إطلاق قطاع فيديكس لوجستيكس )ذراع فيديكس (لخدمات وكلاء الشحن. حيث ستعزز هذه المبادرات السعة التشغيلية للشركة، بجانب خلق المزيد من فرص العمل في المملكة، كما تأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز التكامل مع منظومة التجارة العالمية.

وجرى الاحتفال بهذه الإنجازات في حفل أُقيم في منطقة الدرعية، التي تُعد مركزًا تاريخيًا للتراث والثقافة السعودية في الرياض، بحضور معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، ومعالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، والمسؤولين التنفيذيين في شركة فيديكس: راج سوبرامانيام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيديكس كوربوريشن؛ وريتشارد سميث، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية في فيديكس؛ وكامي فيسواناثان، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، إلى جانب مسؤولين آخرين من الشركة.

وفي هذه المناسبة، قال معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل: "تعكس الخطوات التي اتخذتها فيديكس لتعزيز حضورها في المملكة جاذبيتها المتنامية بوصفها وجهة عالمية بارزة للخدمات اللوجستية والاستثمار، حيث يتجلى بوضوح تأثير المملكة المتنامي باعتبارها مركزًا لوجستيًا عالميًا رئيسًا وبوابة استراتيجية لخدمات التجارة والنقل. ويشكّل العدد المتزايد من شركات الخدمات اللوجستية والبريد السريع العالمية الرائدة التي تؤسس عمليات مباشرة في المملكة، دلالة واضحة على قوة قطاع الخدمات اللوجستية السعودي وبيئته الجاذبة للاستثمار، فضلًا عن رسوخ الثقة التي يُبديها العالم في مسيرة التحول التي تشهدها بلادنا اليوم".

من جانبه، قال ريتشارد سميث، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية في فيديكس، "إن التطورات الاستراتيجية التي حققتها فيديكس مؤخراً تُبرز دور المملكة العربية السعودية بصفتها "حلقة وصل مهمة في شبكتنا العالمية، تربط الاقتصادات الرئيسة في آسيا وأوروبا والأمريكيتين". وأضاف: "من شأن توسعنا في المملكة العربية السعودية، أن يُسهم في توسعة نطاق شبكتنا وإنشاء طرق تجارية لوجستية أسرع وأكثر موثوقية، إذ يسهم الموقع الاستراتيجي للمملكة في تعزيز قدراتنا على نقل الشحنات بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، وذلك في ظلّ تطور منظومة التجارة العالمية".

بدورها، أكدت كامي فيسواناثان، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، "ان تقديم خدمات فيديكس بشكل مباشر في المملكة العربية السعودية تعد خطوة محورية في استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي الرامية إلى تعزيز الربط المباشر والارتقاء بالخدمات المقدمة". وقالت: "نحرص من خلال الجمع بين البنية التحتية الحديثة والابتكار الرقمي والحلول المتكاملة، على تيسير التجارة وتمكين الشركات في المملكة ومختلف دول المنطقة من المنافسة عالميًا، الأمر الذي يعكس التزامنا الجاد بدعم رؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانتها كقوةً لوجستية بارزة في المنطقة".

تقديم خدمات فيديكس بشكل مباشر في المملكة سيعزز من تجربة الشحن الشاملة للعملاء، حيث بدأت الشركة في إدارة عمليات التوصيل والاستلام والتخليص الجمركي بشكل مباشر، معتمدةً على بنيتها التحتية المحلية والتي تضم 4 مراكز شحن جوية وأربع محطات فرز وتوزيع جديدة مدعومة بمنظومة تقنية حديثة متكاملة تعزز من إمكانيات الشحن وتحسن الكفاءة التشغيلية وتزيد من الشفافية لخدمة العملاء وسلاسل الإمداد وفق اعلى معيايير الجودة والموثوقية والدقة.

وأطلقت فيديكس في إطار توسعها، أولى رحلات أسطولها المباشرة والمخصصة للمملكة العربية السعودية، لتصبح بذلك شركة النقل السريع اللوجستية الوحيدة التي تُنشئ خطًا جويًا مباشرًا يربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. لتُعزز تلك الخدمة الجديدة من سعة الشحن وتُحسّن من أوقات المرور بالعبور (الترانزيت) من تلك الأسواق العالمية، مما سيسهم في دعم الحركة التجارية. ومن المقرر أن تفتتح فيديكس أيضًا مركزًا إقليميًا محورياً في الرياض، يربط الأسواق العالمية بالمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطور مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي هام في المنطقة.

بجانب ذلك دشنت فيديكس قطاع فيديكس لوجستيكس المختص بخدمات وكلاء الشحن في المملكة، والذي يقدم حزمة شاملة من خدمات الشحن الجوي والبري والبحري، بجانب دعمه لحركة المرور بالعبور (الترانزيت) والتخليص الجمركي، إنطلاقاً من حرص الشركة على دعم كافة أنماط التنمية التجارية في المملكة، حيث ستعزز تلك الخدمات من عمليات الربط بالأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وأفريقيا، الأمر الذي سيسهم في خلق سلاسل إمداد وتوريد قوية وموثوقة إضافية في المملكة.

سجلت المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2025م فائضًا تجاريًا يقدر بـ 16.8 مليار دولار (63 مليار ريال)، بزيادة بلغت 52% مقارنة بالربع الأخير من العام 2024م ، ما يعكس أداءً قويًا في مجال التصدير الأمر الذي أدى الى زيادة ملحوظة في الطلب على الخدمات اللوجستية الموثوقة والمعتمدة على البنى التحتية القوية.

وتُعدّ هذه التطورات جزءًا من استراتيجية فيديكس الشاملة، التي تتجاوز مجرد التوسع التشغيلي؛ إذ تعزز فيديكس التزامها تجاه المملكة، بدءًا من ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية، ووصولًا إلى الاستثمار في الابتكار الرقمي والتقنية وتطوير الموارد البشرية. بجانب دعمها تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية رائدة للتجارة، من خلال الحرص على مواءمة عملياتها لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.