سعر اليورو مقابل الدولار يستقر على هبوط عنيف – توقعات اليوم – 26-09-2025

استقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على انخفاض بتداولاته اللحظية الأخيرة، محاولاً تعويض بعض خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يسعى لتصريف جزء من التشبع البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي قد يمنحه بعض الزخم اللازم للتعافي.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالتزامن مع استمرار الضغط السلبي الناتج من بقائه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يضاعف من حدة الضغوط السلبية المحيطة بالزوج ويحد من فرص تعافيه على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل