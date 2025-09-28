أسمنت الشمالية السعودية تقرر توزيع 45 مليون ريال على مساهميها عن النصف الأول 2025

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن محدودية الأثر المالي المتوقع للقرارات الجديدة المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، التي تتضمن تثبيت الأجرة (تجميد الزيادة) لمدة 5 سنوات على العقود الجديدة والتجديدات.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ستستمر العقود القائمة وفق بنودها التجارية المتفق عليها مع المستأجرين حتى تاريخ انتهائها وهو ما يحد من الأثر المالي لهذه القرارات على الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المباشر على إيرادات الشركة من تطبيق هذه القرارات محدود وغير جوهري، حيث يُتوقع ألا يتجاوز 1% من إيرادات الشركة في كل سنة من فترة التطبيق.

كما لفتت إلى أن الأثر المالي خلال عام 2025، يبلغ 4 ملايين ريال، ويصل إلى 11 مليون ريال بالعام 2026، ويبلغ الأثر المالي 18 مليون ريال خلال عام 2027.

وبينت الشركة أن الأثر المباشر على إيرادات الشركة يبلغ 16 مليون ريال بالعام 2028، ويبلغ 17 مليون ريال في عام 2029، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تقل عن 1% من إيرادات الشركة.

وأكدت الشركة أنها بصدد تطبيق عدة إجراءات للتقليل من أثر هذه القرارات على هوامشها الربحية من خلال تعزيز وتنمية الإيرادات من مصادر أخرى وتحقيق شروط تجارية أفضل عند تأجير المحلات الشاغرة.

وأعلنت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، عن صدور قرار بالموافقة على أحكام ضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، والبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.