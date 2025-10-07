تحديث توقع سعر الفضة اليوم 07-10-2025

لا تغيير على مسار سعر المؤشر الهابط بتذبذبه المتكرر دون المقاومة الإضافية الممتدة حاليا نحو 98.35 لنبقى بانتظار تجميعه قريبا للعزم السلبي ليعزز ذلك فرص تفعيله للهجوم السلبي بتسلله أولا نحو 97.25 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الإضافي المتمركز عند 96.85.

نود التنويه إلى أن انتقال السعر للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليحاول الثبات فوق مستوى 61.8% فيبوناتشي المتمركز عند 98.85 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 99.40.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.25 و 98.20

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض