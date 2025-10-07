سعر سهم تي جي إكس (TJX) يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 07-10-2025

ارتفع سعر سهم تي جي إكس TJX COMPANIES, INC. (THE) (TJX) في آخر جلساته، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المهم 145.00$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، كما جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما نجح خلال تداولاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 145.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 151.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد