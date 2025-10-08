تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 08-10-2025

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج مستوى الدعم 1.1600، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء هذا التراجع بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما يشير إلى قوة الزخم السلبي المحيط بالسعر.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل