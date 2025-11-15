احتجاز ناقلة يعيد التوترات الإيرانية الأمريكية إلى الواجهة

عاد مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات المائية حساسية في العالم، ليشهد مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة بعد تأكيد طهران احتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها الممر الإستراتيجي. ويعد الحادث أحدث مؤشر على تصاعد التوترات بين الجانبين بعد أشهر من الهدوء النسبي، وعلى خلفية الحرب التي اندلعت في يونيو بين إيران وإسرائيل وما رافقها من ضربات أمريكية استهدفت مواقع نووية إيرانية.

ناقلة تالارا

وأعلنت وكالة «إرنا» الرسمية أن الحرس الثوري نقل الناقلة، المسماة «تالارا»، إلى المياه الإقليمية الإيرانية، موضحة أن احتجازها جاء بناء على أمر قضائي بدعوى حمل شحنة غير قانونية تقدَّر بنحو 30 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية. ولم تقدم طهران تفاصيل إضافية حول طبيعة «المخالفة» أو حالة الطاقم، مؤكدة أن العملية تهدف إلى حماية «الموارد الوطنية الإيرانية».

وتزامن الإعلان الإيراني مع تصريحات سابقة لمسؤول دفاعي أمريكي أكد فيها احتجاز السفينة. وكشفت تحليلات لبيانات تتبع الرحلات الجوية، نشرتها وكالة AP، وجود طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-4C Triton حلّقت لساعات فوق المنطقة، في متابعة مباشرة لعملية الاحتجاز.

واعترف مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بوقوع حادث «ذي طابع حكومي»، بينما قالت شركة «أمبري» الأمنية الخاصة إن الهجوم شمل ثلاثة قوارب اقتربت من الناقلة.

حلقة جديدة

ويعد هذا الاحتجاز حلقة جديدة في سلسلة عمليات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية خلال السنوات الماضية، بدءًا من هجمات الألغام البحرية في 2019 وصولًا إلى احتجاز ناقلات يونانية في 2022، ثم السفينة «إم إس سي أريس» في 2024. وتربط الولايات المتحدة بين هذه العمليات وبين التصعيد الإقليمي الذي تبع انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي عام 2015، إضافة إلى ارتباطها بالهجمات التي شنّها الحوثيون المدعومون من إيران على السفن خلال حرب غزة.

توقيت الحادث

والحادث الجديد يأتي في وقت حساس بعد حرب استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو، شهدت خلالها الأخيرة ضربات أمريكية على مواقع إيرانية، ما دفع طهران إلى التحذير من احتمال الرد. ويمثل احتجاز «تالارا» أول عملية من هذا النوع منذ أشهر، ما يعيد بوضوح حالة التوتر بين طهران وواشنطن إلى الواجهة، خصوصًا أن القوات الأمريكية تواصل تسيير دوريات مكثفة عبر الأسطول الخامس في البحرين بهدف حماية الملاحة.

ويشير محللون إلى أن توقيت الحادث يعكس رغبة إيران في تأكيد قدرتها على فرض معادلات جديدة في الخليج، لا سيما مع استمرار الضغوط الأمريكية على برنامجها النووي وشبكة نفوذها. كما يرى آخرون أن الخطوة قد تكون رسالة سياسية بعد المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، تؤكد فيها طهران أنها لا تزال قادرة على الرد في مساحات غير مباشرة.

مؤشر واضح

من جانبها، تتابع واشنطن الحادث باعتباره مؤشرًا على عودة التصعيد البحري، وهو ملف يُنظر إليه باعتباره قابلًا للتفاقم بسرعة في حال اتسعت عمليات الاحتجاز أو استهدفت ناقلات تابعة لحلفاء دوليين. وتخشى الولايات المتحدة من أن تؤدي أي خطوة من هذا النوع إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، خصوصًا في ظل تراجع النشاط الملاحي في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.

ومع غياب أي إعلان من إيران بشأن مصير السفينة أو طاقمها، يظل الحادث مفتوحًا على احتمالات عدة، أبرزها احتمال الدخول في دورة جديدة من الضغوط المتبادلة بين طهران وواشنطن، سواء عبر الممرات البحرية أو الملف النووي أو ساحات الصراع الإقليمية.