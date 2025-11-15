احتجاج ياباني بعد تحذير السفر الصيني

حثّت الصين مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان، مشيرة إلى حوادث سابقة استهدفت صينيين، وإلى ما وصفته بـ«التصريحات الخاطئة» لتاكايتشي التي قالت إنها أضرّت بمناخ التبادل بين البلدين. وجاء التحذير بنبرة أكثر تشدداً مقارنة بالتحذيرات الأمنية الصادرة في العام الماضي، بحسب إشعارات السفارة الصينية في طوكيو.
