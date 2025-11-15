احتجاج ياباني بعد تحذير السفر الصيني

قدّمت الحكومة اليابانية احتجاجاً رسمياً إلى الصين بعد إصدار بكين تحذيراً لمواطنيها بالامتناع عن السفر إلى اليابان، على خلفية تصاعد الخلاف حول تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن طوكيو دعت الصين إلى اتخاذ «التدابير المناسبة»، وفقاً لوكالة «كيودو» اليابانية.

حثّت الصين مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان، مشيرة إلى حوادث سابقة استهدفت صينيين، وإلى ما وصفته بـ«التصريحات الخاطئة» لتاكايتشي التي قالت إنها أضرّت بمناخ التبادل بين البلدين. وجاء التحذير بنبرة أكثر تشدداً مقارنة بالتحذيرات الأمنية الصادرة في العام الماضي، بحسب إشعارات السفارة الصينية في طوكيو.