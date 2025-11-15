تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى، الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى، ملك بلجيكا لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد في البرقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.