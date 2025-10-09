شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تدشّن منصة “جامعة جدة تبتكر” (UJ INNOVATE) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتُعد هذه المنصة أحد المبادرات النوعية لكلية علوم وهندسة الحاسب وفقا لخطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، عبر بيئة حاضنة تجمع بين التخصصات المختلفة وتُشجّع على تكامل الخبرات بين كليات الجامعة. إذ تفتح أبوابها لجميع طلاب وطالبات جامعة جدة، إيمانًا بأن نجاح الشركات الناشئة يعتمد على تنوع الخلفيات الأكاديمية وتكامل الرؤى.
ويأتي تدشين هذه المنصة امتدادًا لرؤية الجامعة في تمكين الشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم نموذج أكاديمي يحتضن الإبداع ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الريادة والتقنية.
