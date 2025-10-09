الاقتصاد

جامعة جدة تدشّن منصة “جامعة جدة تبتكر” (UJ INNOVATE)

- بواسطة أيمن الوشواش - دشّن رئيس جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف اليوم منصة “جامعة جدة تبتكر” (UJ INNOVATE)، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الجامعة بتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتوحيد جهود البحث العلمي وتطوير المشاريع الريادية تحت مظلة واحدة. وتهدف المنصة إلى تمكين الطلاب والطالبات من بناء حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع والسوق المحلي.

وتُعد هذه المنصة أحد المبادرات النوعية لكلية علوم وهندسة الحاسب وفقا لخطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، عبر بيئة حاضنة تجمع بين التخصصات المختلفة وتُشجّع على تكامل الخبرات بين كليات الجامعة. إذ تفتح أبوابها لجميع طلاب وطالبات جامعة جدة، إيمانًا بأن نجاح الشركات الناشئة يعتمد على تنوع الخلفيات الأكاديمية وتكامل الرؤى.

ويأتي تدشين هذه المنصة امتدادًا لرؤية الجامعة في تمكين الشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم نموذج أكاديمي يحتضن الإبداع ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الريادة والتقنية.

