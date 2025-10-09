السينما السعودية الجديدة.. مهرجان البحر الأحمر يكشف أولى ملامح دورته الخامسة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن أولى ملامح برنامجه السينمائي للدورة الخامسة، المقرر إقامتها من 24 إلى 30 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال برنامج «السينما السعودية الجديدة» للأفلام القصيرة، الذي يضم مجموعة متنوعة من أبرز الإنتاجات المحلية لهذا العام، مقدمًا منصة مهمة للمواهب السعودية في مختلف مجالات الصناعة السينمائية.

يضم البرنامج 21 فيلمًا من أحدث الأعمال السعودية، تتنوع بين الروائية القصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على المواهب الجديدة في مجال الإخراج والتمثيل والإنتاج، وإبراز تنوع الموضوعات والأنماط السينمائية التي تعبّر عن المجتمع السعودي المعاصر، من خلال قصص إنسانية واجتماعية وثقافية تعبّر عن الهوية المحلية بروح إبداعية.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏Red Sea Film Foundation‏ (@‏redseafilm‏)‏

200 مشاركة و21 فيلماً مختاراً

استقبل البرنامج أكثر من 200 طلب تقديم من صناع الأفلام هذا العام، قبل اختيار 21 فيلماً تمثل مزيجاً من الأفلام الروائية القصيرة، والوثائقية، والرسوم المتحركة.

وتعكس هذه الأعمال – بحسب إدارة المهرجان – التطور الكبير في قطاع السينما السعودي وثراء التجارب الفردية التي تحمل توقيع مخرجين ومخرجات من مختلف الأعمار والخلفيات الفنية.

اقرئي أيضاً.. فعالية المرأة في السينما تكرم نجمات الشاشة ونجمات يقفن خلف الكاميرات

منصة للمواهب الوطنية

وقال منظمو المهرجان إن برنامج «السينما السعودية الجديدة» يشكل منصة فريدة للمواهب الوطنية للتواصل مع جماهير جديدة من عشاق السينما، ويؤكد في الوقت ذاته الحضور المتنامي للسينما السعودية على الساحة الدولية.

موضوعات إنسانية واجتماعية

تتناول الأفلام المختارة موضوعات إنسانية واجتماعية متعددة، من الفقد والذاكرة إلى الحرية والهوية والتحديات المعاصرة.

وتقدم هذه الأعمال قصصاً سعودية أصيلة تعكس غنى التراث الثقافي المحلي وعمق التجربة الإنسانية في المجتمع الحديث، مع تنوع في الأساليب البصرية واللغة السينمائية المستخدمة.

قائمة الأفلام المشاركة

تضم قائمة الأفلام المشاركة أعمالًا روائية ووثائقية من إخراج مجموعة من المبدعين السعوديين، من بينهم: خالد نادرشاه (إسك)، عبدالوهاب بن شداد (آزور)، رماس الحازمي (أمهات يبكين أيضاً)، ممدوح سالم (الهندول)، علي السمين (حارس التاريخ)، رواد خالد (حقيبة عمل)، علي باقر العبدالله (دينامو السوق)، عبدالله اسكوبي (سارح)، لجين سلام (صرخة نملة)، ماريا صائم الدهر (السمكة الذهبية)، لنا قمصاني (المشهد)، مهند الزهراني (مبهم)، عبدالكريم باوزير (نقيض)، عبدالملك بخاري (وجبة منتصف الليل)، معن الصيعري (وجوم)، نواف الحوشان (يوم العزاء الأول)، إسلام شاكر وخالد عبدالفتاح (كاتب متسلسل)، ومبارك الزوبع (الرجل الذي تعثر بكلماته).

حضور لافت للمرأة السعودية

ويغلب على الأعمال المشاركة الطابع الإنساني والتأمل في العلاقة بين الفرد والمجتمع، مع حضور واضح للمرأة السعودية في مواقع الإخراج والبطولة والكتابة، ما يعكس تطور المشهد السينمائي المحلي واتساع فضاء المشاركة الإبداعية في المملكة.

يُقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سنوياً في مدينة جدة، ويحتفي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية عبر أقسامه المختلفة، من الكنوز السينمائية المرمّمة إلى أفلام المواهب الصاعدة.

ويستضيف المهرجان نخبة من صناع الأفلام والفنانين والمهنيين من المنطقة والعالم، ويقدّم سلسلة من الندوات وورش العمل لدعم المواهب وتنمية المهارات، إلى جانب مسابقاته الرسمية للأفلام الطويلة والقصيرة، والحفلات الموسيقية والفعاليات الموازية

قد يعجبك.. جمانا الراشد من مهرجان كان 2025: دعم المرأة في صناعة السينما إحدى ركائز مؤسسة البحر الأحمر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»