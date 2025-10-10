سعر اليورو مقابل الدولار يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 10-10-2025

انخفض سعر سهم سلامة (SALAMA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بداية ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.406 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.36 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط