تصفيات مونديال 2026: كرواتيا والجمهورية التشيكية يكتفيان بالتعادل

الرياص - اسماء السيد - براغ : واصل المنتخبان الكرواتي والتشيكي منافستهما الشديدة على المركز الأول في المجموعة الثانية عشرة، بعد تعادلهما سلبا في براغ ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحافظت كرواتيا على الصدارة بـ13 نقطة بفارق الأهداف عن الجمهورية التشيكية، مع خوضها مباراة أقل، وأربع نقاط عن جزر فارو الثالثة الفائزة على مونتينيغرو 4 0، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية التصفيات.

وحافظت كرواتيا على سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى خمس مباريات (من بينها أربعة انتصارات)، كما إلى 14 مباراة متتالية في التصفيات المونديالية من دون خسارة (11 انتصارا و3 تعادلات).

كما حافظت كرواتيا على تفوّقها على الجمهورية التشيكية من دون أن تخسر أي مباراة في مواجهاتها الست التاريخية معها (فازت في مباراتين).

وقاد زلاتكو داليتش مباراته الرقم 100 على رأس الجهاز الفني للمنتخب الكرواتي.

على أرض الملعب، كانت المباراة متكافئة بين الطرفين، مع أفضلية نسبية للضيوف الذين دخلوا المباريات من دون غيابات تُذكر، بمشاركة القائد المخضرم لوكا مودريتش، في حين كان باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني الغائب الأبرز عن صفوف الجمهورية التشيكية.

واجه المنتخب الكرواتي صعوبة في صنع فرص حقيقية على الطرف الآخر من الملعب، وأهدر إيفان بيريسيتش فرصتين ذهبيتين لافتتاح التسجيل بعدما سدد مرتين فوق العارضة من مسافة قريبة.

وواصل أصحاب الأرض الضغط بعد الاستراحة، إذ أخفق توماش كوري في استغلال ركنية من فاسيل كوشي، فيما سدد بافل شولتس كرة بعيدة المدى خارج المرمى، في حين كاد مودريتش نجم ميلان الإيطالي يخطف الفوز للكروات بتسديدة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها ببراعة الحارس لاديسلاف كريتشي.

وفي المباراة الثانية، تغلبت جزر فارو على ضيفه مونتينيغرو بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها هانوس سورينسن (16 و55) وأرنه فريدريكسبيري (36 و71 من ركلة جزاء).