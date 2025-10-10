سعر سهم الخليج للصناعات الدوائية (JULPHAR) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 10-10-2025

ارتفع قليلاً سعر سهم ديار للتطوير (DEYAAR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 0.996 درهم، ما يكسب السهم زخماً إيجابياً متجدداً أدى إلى استقراره طيلة الفترة الماضية، أمام الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يساعد السهم أيضاً على هذا الصعود توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 0.996 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1.08 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد