الأسهم الأمريكية تتخلى عن مستوياتها القياسية لتغلق على انخفاض

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الخميس بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، حيث حدّت الشكوك بشأن غلال الحصاد من المكاسب، في ظل تحسن الأحوال الجوية واستمرار غياب الطلب الصيني.



في المقابل، ارتفعت أسعار القمح في وقت سابق بالجلسة بعد أن اقتربت يوم الأربعاء من أدنى مستوى لها في خمس سنوات، مع ظهور مؤشرات على طلب من المستوردين ساعد في دعم السوق، لكن العقود اتجهت لاحقاً نحو الانخفاض.



أما الذرة فقد انخفضت هي الأخرى إذ واصلت أسواق الحبوب التداول في نطاقات ضيقة هذا الأسبوع، في وقت أدى فيه الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى تعطيل صدور البيانات الزراعية الرسمية، مما حرم السوق من محفزات جديدة.



وكان من المقرر أن يصدر تقرير العرض والطلب الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) يوم الخميس، إلا أنه من المتوقع تأجيله، إلى جانب بيانات مبيعات الصادرات الأسبوعية للوزارة.



ويتوقع محللون أن تُخفّض الوزارة تقديراتها لغلال فول الصويا والذرة في الولايات المتحدة، رغم أن حجم المحاصيل لا يزال يُتوقع أن يكون كبيرًا.



وقال محللو وكالة أرجوس (Argus) في مذكرة بحثية: “عمليات المراجعة بالخفض توفر دعمًا جزئيًا للأسعار، لكن الإصدار الرسمي وحده هو ما سيُظهر حجم التراجع الحقيقي في الغلال.”



ويواصل المزارعون الأمريكيون حصاد محاصيل فول الصويا والذرة لهذا العام، مستفيدين من فترات جفاف متقطعة تساعد في تسريع وتيرة العمل في الحقول.



عوامل الدعم والضغوط في سوق القمح



أصدر تجار الحبوب في تونس مناقصة لشراء 100 ألف طن متري من القمح، على أن يغلق باب التقديم يوم الجمعة، وفقًا لما ذكره متعاملون في السوق.



غير أن وفرة الإمدادات العالمية لا تزال تشكل عامل ضغط رئيسيًا على السوق، ومن المتوقع أن تزداد هذه الوفرة مع المحاصيل القياسية المنتظرة في كل من الأرجنتين وأستراليا.



وفي هذا السياق، رفع مجلس الحبوب في روساريو (Rosario Grains Exchange) يوم الأربعاء تقديراته لمحصول القمح الأرجنتيني لموسم 2025/2026 بمقدار 3 ملايين طن ليصل إلى 23 مليون طن، وهو مستوى قياسي يعادل أعلى إنتاج في تاريخ البلاد.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.8% عند 4.18 دولار للبوشل.



الصويا



وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.7% إلى 10.22 دولار للبوشل.



القمح



وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 5.06 دولار للبوشل.