الإيثريوم ينخفض 4% وسط مبيعات لجني الأرباح

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مما حال دون صدور بيانات اقتصادية.



ويستمر إغلاق الحكومية الفيدرالي في الولايات المتحدة لليوم التاسع على التوالي مع ترقب الأسواق تصويت الكونجرس على مشروعي موازنتين للتمويل المؤقت، وسط استمرار الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



هذا، وقد أظهر محضر اجتماع اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي عُقد الشهر الماضي ونُشر يوم الأربعاء، أن معظم أعضاء اللجنة دعموا إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات البطالة.



وأشار المحضر إلى أن غالبية مسؤولي الفيدرالي شعروا بأن خطر ارتفاع البطالة قد ازداد منذ اجتماعهم السابق في يوليو، في حين أن مخاطر ارتفاع التضخم "إما تراجعت أو لم تشهد زيادة". ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد في 16 و17 سبتمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول خفض له هذا العام، ليصل إلى نحو 4.1%.



ويُتوقع أن تسهم تخفيضات الفائدة التي يجريها الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا بالنسبة إلى القروض العقارية وقروض السيارات وتمويل الشركات، ما يُشجع على زيادة الإنفاق والنمو والتوظيف.



هذا، وهدأت مخاوف الأسواق بشأن التوترات في الشرق الأوسط بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7133.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6554.