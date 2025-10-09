شكرا لقرائتكم خبر "متمم" يشارك في ملتقى الأكاديمية المالية 2025 بجناح تفاعلي يثري الوعي المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" في النسخة الرابعة من ملتقى الأكاديمية المالية 2025، الذي أقيم يوم الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 8 أكتوبر 2025م في مدينة الرياض، تحت رعاية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية.

وشهد الملتقى الذي أقيم تحت شعار "نبتكر لنمكن"، حضور أكثر من 3000 مشارك، ومشاركة 16 جهة من الشركاء الإستراتيجيين والمؤسسات الرائدة، إلى جانب أكثر من 20 متحدثاً من صناع القرار والخبراء المحليين والدوليين في القطاع المالي، ضمن فعاليات مهنية وتطويرية تهدف إلى تعزيز النمو المهني داخل القطاع.

وخلال مشاركته في الملتقى، اطلع زوار جناح "متمم" على عدد من الأنشطة التوعوية، أبرزها ركن "مستشارك المالي"، الذي استضاف أحد المتخصصين في التوعية والتثقيف المالي لتقديم استشارات فردية مباشرة للزوار. وشملت الجلسات تقديم نصائح عملية حول أفضل الممارسات المالية، مثل الادخار، والاستثمار، والتخطيط المالي، والوعي بالتقنية المالية، إلى جانب الإجابة على استفسارات الزوار المتعلقة بتطوير السلوك المالي وتعزيز الثقافة المالية.

.

كما شهد جناح "متمم" زيارة عدد من سفراء “متمم” من طلبة المدارس، حيث استعرضوا تجاربهم في نشر الوعي المالي بين أقرانهم، في خطوة تعكس دور المركز في بناء علاقة مستدامة مع سفرائه، وتعزيز رسالته في نشر الثقافة المالية بأساليب مبتكرة وفعّالة.

يُذكر أن مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" يُعد إحدى مبادرات وزارة المالية، ويهدف إلى رفع الوعي المالي في المجتمع، إضافةً إلى بناء الشراكات الإستراتيجية وتنفيذ البرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في نشر الثقافة المالية وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية سليمة.