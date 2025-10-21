شكرا لقرائتكم خبر عن الين يواصل التراجع قبل تصويت البرلمان الياباني على اختيار رئيس الوزراء الجديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الاثنين، مدعومةً بتجدد التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن بكين ستوافق على صفقة تجارية لشراء فول الصويا الأميركي وستستأنف وارداتها منه.



كما ارتفعت عقود الذرة وسط مخاوف من أن إنتاج المحاصيل الأميركية قد يكون أقل من التوقعات، رغم التقديرات التي تشير إلى إمكانية تحقيق محصول ذرة قياسي هذا العام.



أما عقود القمح، فقد ارتفعت في ظل عمليات شراء انتقائية بعد موجة التراجع الأخيرة في الأسعار.



آمال بتحقيق تقدم في المفاوضات التجارية



تشير التطورات إلى احتمال تحقيق تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن أكد ترامب الأسبوع الماضي أنه سيلتقي قريبًا بالرئيس الصيني شي جين بينغ.



ولم تستورد الصين أي كميات من فول الصويا الأميركي في سبتمبر، وهي المرة الأولى منذ نوفمبر 2018 التي تنخفض فيها الشحنات إلى الصفر، بعد أن اتجه المشترون الصينيون إلى الاعتماد على الإمدادات القادمة من أميركا الجنوبية وسط الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين.



وقال مات أمّيرمان، مدير إدارة مخاطر السلع في شركة StoneX: “أسعار فول الصويا تحظى بدعم مع بداية الأسبوع وسط بعض التفاؤل حيال الصين. تصريحات الرئيس ترامب وفريقه تميل إلى الإيجابية بشأن الاجتماعات التجارية المقبلة، وترامب نفسه قال صراحة إنه يعتقد أنه يمكنه التوصل إلى صفقة بشأن فول الصويا.”



الذرة مدعومة بعدم وضوح التوقعات



وأضاف أمّيرمان أن الذرة مدعومة عند مستويات تتراوح بين 4.20 و4.25 دولار للبوشل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إنتاج المحاصيل الأميركية، مشيرًا إلى أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يحرم السوق من بيانات زراعية تفصيلية.



وتابع قائلاً: “لا يزال الجدل قائمًا بين التقديرات المخيبة للآمال لإنتاج الذرة الأميركية مقارنة بالتوقعات المتفائلة السابقة، مع اقتراب موسم الحصاد من ذروته هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.”



القمح ينتعش بعمليات شراء انتقائية



وأشار أمّيرمان إلى أن القمح يشهد بعض عمليات الشراء الانتقائية بعد تراجعات الأسعار الأخيرة، لكنه لفت إلى أن الأسواق العالمية لا تزال بحاجة إلى زيادة في الطلب على القمح في ظل وفرة المعروض العالمي.



ويأتي هذا في وقت أدى فيه الإغلاق الحكومي الأميركي إلى حرمان الأسواق من بيانات حيوية، بما في ذلك تقديرات التقدم الأسبوعي في موسم الحصاد التي تصدر عادة عن وزارة الزراعة الأميركية (USDA).



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.3% عند 4.23 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.3% إلى 10.31 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 5.04 دولار للبوشل.