سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 21-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-21 05:09AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ثبات سعر النحاس ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية يجبره على تقديم المزيد من التداولات الجانبية بتذبذبه المستمر قرب مستوى 4.9800$.

 

نؤكد على أهمية صمود التداولات حاليا فوق الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$ ليزيد ذلك فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل مهمة تجاوزه للعائق المتمركز عند 5.0600$ ومن ثم ليبدأ باستهداف بعض المحطات الإيجابية باندفاعه أولا نحو 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.0600$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق

