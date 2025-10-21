سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 21-10-2025

بالرغم من ثبات سعر النحاس ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية يجبره على تقديم المزيد من التداولات الجانبية بتذبذبه المستمر قرب مستوى 4.9800$.

نؤكد على أهمية صمود التداولات حاليا فوق الدعم الإضافي المستقر عند 4.7500$ ليزيد ذلك فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل مهمة تجاوزه للعائق المتمركز عند 5.0600$ ومن ثم ليبدأ باستهداف بعض المحطات الإيجابية باندفاعه أولا نحو 5.2000$ و5.3200$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.0600$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق