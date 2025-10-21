سعر البلاتين يستمر بتأجيل الإيجابية– توقعات اليوم 21-10-2025

لامس سعر البلاتين بهبوطه التصحيحي الأخير مستوى 1557.00$ ومن ثم ليندفع مجددا ليستقر فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 1605.00$ إلا أن ذلك لن يؤكد استعداده لتفعيل المسار الصاعد من جديد نظرا لتذبذبه دون المقاومة المستقرة عند 1695.00$.

ما سبق وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي فإن ذلك سيزيد من فعالية المسار التصحيحي الهابط لنتوقع تسلل التداولات قريبا نحو 1575.00$ وبتعرضه لضغوط إضافية قد يضطر لاستهداف مستوى 1525.00$ والذي يشكل بدوره دعم إضافي أمام التداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1575.00$ و 1670.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة