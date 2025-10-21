الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يحقق مكاسب كبيرة جدا-توقعات اليوم 21-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر الغاز الطبيعي يحقق مكاسب كبيرة جدا-توقعات اليوم 21-10-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحقق مكاسب كبيرة جدا-توقعات اليوم 21-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-21 05:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر الغاز ببعض البيانات الاقتصادية لنلاحظ تشكيله يوم أمس لاندفاع صاعد قوي متجاوزا بذلك المقاومة المستقرة قرب 3.350$ ومن ثم ليسجل مكاسب كبيرة بوصوله نحو 4.060$ ليستقر بذلك فوق مستوى 3.830$ والذي قد يشكل بدوره حاليا لدعم جديد أمام التداولات الصاعدة.

 

كذلك تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من حدة المسار الصاعد للتداولات الحالية لنتوقع استئناف السعر للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك لمستوى 4.150$ وصولا للمقاومة التالية المستقرة قرب 4.280$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.900$ و 4.150$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا