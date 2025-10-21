سعر الغاز الطبيعي يحقق مكاسب كبيرة جدا-توقعات اليوم 21-10-2025

تأثر سعر الغاز ببعض البيانات الاقتصادية لنلاحظ تشكيله يوم أمس لاندفاع صاعد قوي متجاوزا بذلك المقاومة المستقرة قرب 3.350$ ومن ثم ليسجل مكاسب كبيرة بوصوله نحو 4.060$ ليستقر بذلك فوق مستوى 3.830$ والذي قد يشكل بدوره حاليا لدعم جديد أمام التداولات الصاعدة.

كذلك تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من حدة المسار الصاعد للتداولات الحالية لنتوقع استئناف السعر للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك لمستوى 4.150$ وصولا للمقاومة التالية المستقرة قرب 4.280$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.900$ و 4.150$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع