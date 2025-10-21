شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تصنع التاريخ:ساناي تاكايتشي أول سيدة تتولي رئاسة الوزراء والان مع بالتفاصيل

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التحرك في المنطقة السلبية لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مع تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،مع استمرار حِذر المستثمرين تجاه التطورات السياسية في اليابان وفرنسا.



في ظل تنامي الضغوط التضخمية مرة أخرى على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي،تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال الفترة المتبقية هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي البنك المركزي.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى (1.1632 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1641$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1655$ ).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1728 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا الصعود وسط عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،مع استمرار حِذر المستثمرين تجاه التطورات السياسية في اليابان وقبل تصويت حاسم لاختيار رئيس الوزراء الجديد في رابع أكبر اقتصاد في العالم.



هذا بالإضافة إلى عدم جود مُحفز واضح لإنهاء إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة، فقد يمتد الإغلاق حتى نوفمبر ،وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من العزوف عن المخاطرة.



التطورات السياسية في فرنسا

رغم أن قرار حكومة "سيباستيان ليكورنو" بتجميد إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى 2027 وفر بعض الهدوء المؤقت فى الأسواق الأوروبية ،غير أنه لم يعالج جذور الأزمة السياسية أو يقلل من حالة عدم اليقين بشأن السياسات المالية المقبلة فى ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر مستقر حاليًا بأقل من 10%.



•قلص المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مُشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرون صدور عديد البيانات الاقتصادية فى أوروبا ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

