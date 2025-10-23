سعر النفط الخام يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 23-10-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما أنهى مرحلة التصريف البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتتحول تلك المؤشرات سريعاً نحو مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، هذا السلوك الفني يعكس ضعف الزخم الإيجابي الذي كان يرافق الزوج في محاولات التعافي السابقة.

ويواصل الزوج أداءه الضعيف تحت ضغط الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استقراره دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتداولاته بمحاذاة خط ميل سلبي، ما يعزز من فرص امتداد الموجة التصحيحية الهابطة، ما لم ينجح في استعادة التوازن وتجاوز مستويات المقاومة القريبة.

