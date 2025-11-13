البنك المركزي التشيكي يختبر احتياطيًا من البيتكوين والعملات المشفّرة عبر شراء تاريخي بقيمة مليون دولار

تام شمس - الخميس 13 نوفمبر 2025 07:46 مساءً - أعلن البنك الوطني التشيكي (CNB)، وهو البنك المركزي لجمهورية التشيك، يوم الخميس عن شراء عملات مشفّرة بقيمة مليون دولار لأول مرة، في خطوة تهدف إلى اختبار احتياطي للأصول الرقمية واكتساب “خبرة عملية” في التعامل مع هذه الأصول.

وبحسب الإعلان، سيشمل احتياطي CNB عملة البيتكوين (BTC) وواحدًا من العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي، إضافة إلى وديعة بنكية مُرمّزة.

وأوضح البنك أن الاختبار يهدف إلى دراسة العملات المشفّرة والاستعداد لتبنّيها عالميًا لضمان بقاء الاقتصاد التشيكي قادرًا على المنافسة، لكنه لا يخطّط لاعتماد احتياطي من الأصول الرقمية في “المستقبل القريب”. وقال محافظ البنك، أليش ميخل:

“من الواقعي توقّع أنه سيكون من السهل في المستقبل استخدام الكرونة لشراء سندات تشيكية مُرمّزة وغيرها بضغطة واحدة تحصل على قهوة الإسبريسو، وبأخرى تستثمر في سند أو أصل آخر كان حكرًا سابقًا على كبار المستثمرين.”

متوسط عوائد البيتكوين حسب فترة الاحتفاظ. المصدر: البنك الوطني التشيكي

كما أطلق البنك مبادرة “CNB Lab Innovation Hub”، وهو مركز ابتكار يهدف إلى اختبار تقنيات البلوكشين وغيرها من التقنيات المالية لاستخدامها في التجارة وللمساعدة في تكييف السياسة النقدية مع وتيرة التغير التكنولوجي السريع.

ويعكس هذا الإعلان التوجّه المتزايد من البنوك المركزية والدول نحو تبنّي الأصول الرقمية، بالتزامن مع انتقال العالم نحو تمويل قائم على السلاسل (onchain) والإنترنت أولًا.

CNB يقترب تدريجيًا من التشفير

بدأ البنك الوطني التشيكي في دراسة البيتكوين في يناير بهدف تنويع أصوله الاحتياطية الدولية، وذلك بعد التحوّل التنظيمي المؤيّد للتشفير في الولايات المتحدة.

ارتباط البيتكوين بفئات الأصول الأخرى. المصدر: البنك الوطني التشيكي

وكان ميخل قد اقترح في الشهر نفسه شراء ما يصل إلى 7.3 مليارات دولار من البيتكوين ما يعادل 5% من احتياطات البنك لتأسيس أول احتياطي بيتكوين، لكن مجلس CNB لم يوافق على المقترح.

وقال ميخل آنذاك: “الأصل الذي ندرسه هو البيتكوين. فهو حاليًا يمتلك ارتباطًا صفريًا مع السندات، ويُعد أصلًا مثيرًا للاهتمام في محفظة كبيرة.” وأضاف أن البيتكوين قد “يصبح يومًا ما ذا قيمة تساوي صفرًا أو قيمة ضخمة.”

وفي يوليو، أضاف البنك 51,732 سهمًا من أسهم شركة Coinbase، وهي واحدة من أكبر منصّات تداول العملات المشفّرة، إلى محفظته الاستثمارية وكانت قيمتها تساوي نحو 18 مليون دولار وقت شراء الأسهم، وأكثر من 15.7 مليون دولار وقت كتابة هذا التقرير.