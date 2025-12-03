رئيس الوزراء يسمح بتخليص البضائع المُكدّسة بميناء عثمان دقنة بنظام التسويات

أصدر رئيس الوزراء د. كامل إدريس، اليوم، قراراً بالسماح بتخليص البضائع المكدسة بميناء عثمان دقنة بسواكن التي وصلت قبل تاريخ اليوم الموافق الأربعاء ٣ ديسمبر بنظام التسويات، على أن لا تتجاوز نسبة 5% مع الإعفاء التام من أرضيات الميناء.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية المفاجئة التي أجراها اليوم إلى ميناء عثمان دقنة برفقة والي البحر الأحمر، الفريق مصطفى محمد نور، والتقى خلالها بمدير ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن ومدير الجمارك بالميناء.

ووقف ميدانياً على البضائع المكدسة بالميناء بالإرصفة، ثم عقد اجتماعاً عاجلاً مع الجهات المختصة لمعالجة الإشكالية.