أصدر رئيس الوزراء د. كامل إدريس، اليوم، قراراً بالسماح بتخليص البضائع المكدسة بميناء عثمان دقنة بسواكن التي وصلت قبل تاريخ اليوم الموافق الأربعاء ٣ ديسمبر بنظام التسويات، على أن لا تتجاوز نسبة 5% مع الإعفاء التام من أرضيات الميناء.
جاء ذلك لدى زيارته التفقدية المفاجئة التي أجراها اليوم إلى ميناء عثمان دقنة برفقة والي البحر الأحمر، الفريق مصطفى محمد نور، والتقى خلالها بمدير ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن ومدير الجمارك بالميناء.
ووقف ميدانياً على البضائع المكدسة بالميناء بالإرصفة، ثم عقد اجتماعاً عاجلاً مع الجهات المختصة لمعالجة الإشكالية.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يسمح بتخليص البضائع المُكدّسة بميناء عثمان دقنة بنظام التسويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.