مشغّل بورصة طوكيو يدرس فرض قيود على الشركات التي تحتفظ بالبيتكوين بعد انهيار شركات DAT

تام شمس - الخميس 13 نوفمبر 2025 07:46 مساءً - تحديث 13 نوفمبر، الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسّق (UTC): تم تحديث هذه المقالة لتشمل بيانًا رسميًا من شركة Metaplanet.

يدرس أكبر مشغّل لبورصات الأسهم في اليابان فرض قيود جديدة على الشركات المدرجة التي تغيّر نشاطها الأساسي نحو شراء وحيازة العملات المشفّرة، في إشارة إلى تحوّل محتمل في أحد أكثر الأسواق نشاطًا لشركات الخزائن الرقمية (DAT).

وبحسب تقرير بلومبرغ، الذي استند إلى مصادر غير مُسمّاة على دراية بالمداولات الداخلية، فإن مجموعة بورصات اليابان (JPX) تبحث فرض رقابة أكثر صرامة على الشركات التي تحوّل نشاطها الرئيسي إلى تراكم العملات المشفّرة على نطاق واسع، بما في ذلك إضافة متطلبات تدقيق جديدة وتطبيق قواعد الإدراج عبر الاستحواذ الخلفي (backdoor listing) على تلك الشركات.

ويأتي هذا التحرّك بعد موجة من الخسائر ضربت شركات DAT اليابانية، التي كانت قد جذبت المستثمرين الأفراد في وقت سابق من هذا العام. فقد شهدت Metaplanet أكبر شركة DAT في اليابان، والتي تمتلك أكثر من 30,000 بيتكوين تراجع سهمها من أعلى مستوى منذ بداية العام (15.35 دولارًا في 21 مايو) إلى 2.66 دولار وقت كتابة هذا التقرير، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 82%.

كما شهدت Convano، وهي شركة يابانية تمتلك سلسلة صالونات تجميل الأظافر وحققت أداءً قويًا في أغسطس، تراجع سهمها إلى نحو 0.79 دولار، بانخفاض 61% عن أعلى مستوى له عند 2.05 دولار في 21 أغسطس. وتشير بيانات BitcoinTreasuries.NET إلى أن الشركة خاسرة بنحو 11% في استثمارها بالبيتكوين.

الرسم السعري لـ Metaplanet خلال ستة أشهر. المصدر: Google Finance

قواعد الإدراج الخلفي قد تسد ثغرة تنظيمية

إن تطبيق قواعد الإدراج الخلفي على الشركات التي تتحوّل نحو تراكم العملات المشفّرة سيمثّل تشديدًا مهمًا لمعايير الإدراج في اليابان.

ويحدث الإدراج الخلفي عندما تستحوذ شركة خاصة على شركة مدرجة (غالبًا شركة صورية) لتجاوز عملية الطرح العام الأولي التقليدية. وتحظر JPX مثل هذه الممارسات بالفعل.

ويمثّل توسيع هذا الحظر ليشمل الشركات المدرجة التي تتحوّل إلى كيانات مخصّصة لحيازة العملات المشفّرة إغلاقًا لثغرة تنظيمية قد تكون بعض شركات DAT استغلّتها لتغيير نماذج أعمالها.

وإذا فرضت JPX قيودًا رسمية على هذه التحوّلات، فقد يبطئ ذلك أو يوقف تدفّق شركات DAT جديدة إلى سوق الإدراج.

الرئيس التنفيذي لـ Metaplanet يسلّط الضوء على خطوات الحوكمة ردًا على تقرير JPX

اعترض الرئيس التنفيذي لشركة Metaplanet، سايمون غيروفيتش، على الإيحاء بأن الشركات التي تراكم البيتكوين قد تكون تجاوزت قواعد الحوكمة أو الإفصاح.

وفي منشور على X، قال غيروفيتش إن مخاوف JPX تستهدف الشركات المشتبه في لجوئها إلى الإدراج الخلفي أو التحوّل نحو الأصول الرقمية دون الحصول على موافقات مناسبة من المساهمين، مؤكدًا أن هذا لا ينطبق على Metaplanet.

وأضاف: “على العكس، عقدنا في Metaplanet خمسة اجتماعات للمساهمين خلال العامين الماضيين أربعة اجتماعات عامة استثنائية واجتماعًا سنويًا واحدًا وحصلنا على موافقة المساهمين على جميع المسائل الجوهرية.”

وأشار إلى أن الشركة عدّلت أيضًا نظامها الأساسي وزادت عدد الأسهم المصرّح بها لتمويل مشتريات البيتكوين، مشددًا على التزام الشركة بعمليات الحوكمة الرسمية بقيادة فريق الإدارة نفسه الذي أدارت الشركة قبيل التحوّل.

كما أصدرت Metaplanet بيانًا رسميًا عقب تقرير بلومبرغ، كرّرت فيه النقاط الواردة في تصريحات غيروفيتش، وقالت إنها لم تتلق أي استفسارات أو طلبات من الجهات التنظيمية.

وأكدت الشركة استعدادها للدخول في “حوار بنّاء” مع الجهات التنظيمية للمساهمة في صياغة أطر رقابية مناسبة للسوق.