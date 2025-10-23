سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يظهر المزيد من علامات الضعف – توقعات اليوم – 23-10-2025

تحرك سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من صموده فوق مستوى الدعم المحوري 107,400$، وهو ما منحه دفعة إيجابية تعززت بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد أن وصلت لمناطق تشبع بيعي مفرط، هذا التحسن الطفيف في الزخم يعكس محاولة السعر تصريف الضغوط البيعية واستعادة جزء من خسائره السابقة.

ورغم هذا الارتداد المحدود ما زال البتكوين يتحرك تحت تأثير الضغط السلبي الناتج من بقائه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يؤكد استمرار الاتجاه الهابط المسيطر على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

