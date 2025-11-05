سعر سهم ConocoPhillips (COP) يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 05-11-2025

شهد سعر سهم ديري آند كومباني DEERE & COMPANY (DE) مكاسب قوية في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل توارد الإشارات السبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 483.00$، ليستهدف مستوى الدعم 447.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي