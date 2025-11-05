تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-11-2025

ارتفع سعر سهم شركة Lennar Corporation (LEN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 130.20$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 117.30$ مع وجود فرص لكسرة.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط